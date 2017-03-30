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Сервисный центр «МАЗ» планируют создать на базе МУПа города Иркутска «ИркутскАвтоТранс»

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Создание сервисного центра Минского автомобильного завода на базе МУПа «ИркутскАвтоТранс», поставку новых пассажирских автобусов, а также расширение экономических и культурных связей обсудили на встрече мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в городе Красноярске Виктор Щетько.

В качестве площадки для создания сертифицированного сервисного центра иркутское муниципальное предприятие выбрано не случайно. «ИркутскАвтоТранс» одним из первых закупил пассажирские автобусы белорусского завода и эксплуатирует их уже порядка 10 лет. На сегодня в Иркутской области, в Забайкальском крае и на Дальнем Востоке нет сертифицированных центров «МАЗ». Однако, учитывая растущий спрос на автобусы этого производителя, появление такого центра в данных регионах представляется весьма востребованным.

В. Щетько прибыл в Иркутск с официальным визитом для знакомства с главой города и обсуждения вопросов сотрудничества. Также в составе белорусской делегации прибыли начальник управления продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ» Сергей Крель, руководитель ООО «Амкорд - Красноярск» Александр Ковалев и директор ООО «Иркутский Торговый дом «Белшина» Дмитрий Луцевич.

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2017-03-30 04:44:46




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