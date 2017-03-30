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Ямочный ремонт дорог в Ангарском городском округе завершат до 20 апреля

Фото: Сибновости
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Ангарск. Сибирские новости - Работы по ямочному ремонту дорог в Ангарском городском округе будут завершены до 20 апреля. В рамках заключенных муниципальных контрактов подрядные организации приступили к выполнению работ по очистке дорог. Согласно утвержденного графика работы будут завершены к 1 мая. Работа производится вручную и с привлечением специализированной техники. В этом году впервые к уборке привлечена уборочная машина «Scandia», хорошо зарекомендовавшая себя в Иркутске.

«Мы приступили к выполнению ямочного ремонта. Асфальтобетонную установку удалось запустить первыми в области. Сразу хочу отметить, что на ямочный ремонт нет гарантийных сроков. Это аварийные работы, которые препятствуют дальнейшему разрушению асфальтового покрытия. Данные работы завершатся к 20 апреля. Далее будет действовать «Горячая линия» по вопросам ямочного ремонта, которая хорошо себя зарекомендовала себя в прошлом году», - отметил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

На сегодня работы по ремонту дорог выполняются двумя бригадами. Ямочный ремонт будет проведен на улицах: Карла Маркса, Чайковского, Оречкина, Социалистическая, Алешина и других.

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2017-03-30 04:46:46




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