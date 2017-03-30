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В международном фестивале «Байкал-данс» примут участие около 500 танцевальных пар

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Иркутск. Сибирские новости - В международном фестивале «Байкал-данс» примут участие около 500 танцевальных пар. Участники фестиваля будут представлять Иркутскую область, Москву, Республику Бурятия, Красноярский, Алтайский и Забайкальский края. В зависимости от возраста и спортивного мастерства, в 2017 году спортсмены будут оспаривать первенство в 23 категориях по латиноамериканской и европейской программам.

Предстоящий, 24-ый сезон танцевального фестиваля будет примечателен тем, что в этот раз в судейском коллективе присутствует только один судья из Сибири. Ооценивать спортивное мастерство танцевальных дуэтов будут ведущие специалисты в области танцевального спорта из восьми стран: Италии, Польши, Сербии, Македонии, Нидерландов, Китая, Молдовы и России. «Таким образом, мы не только повышаем судейскую объективность, но и предоставляем возможность иркутским танцорам показать себя столичным мастерам танцевального спорта», — прокомментировала художественный руководитель фестиваля Оксана Белобородова.

Гостями сезона станут двукратные чемпионы мира по европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Иркутским танцорам открывается уникальная возможность танцевать на одной сцене со звездами мирового масштаба.

«В этом году мы решили возобновить традицию 90-ых годов и провести мероприятие в течение двух дней. Так, 1 апреля пройдет фестиваль «Хрустальные ступени». Хотелось бы отметить, что в 2017 году впервые попробовать себя хотят дети из Черемхово», — подчеркнул руководитель танцевального клуба «Байкал-данс» Виктор Белобородов.

Для зрителей предусмотрен свободный вход на утренние и дневные соревнования фестиваля. Заключительный гала-концерт пройдет 2 апреля.

«Байкал-данс» впервые прошел в Иркутске в 1993 году. Свое название он получил по имени иркутского танцевального клуба «Байкал-данс», который явился инициатором проведения и главным организатором соревнований. За годы проведения в фестивале принимали участие 12 победителей и 24 финалиста чемпионатов мира и Европы, 44 чемпиона России. Фестиваль «Байкал-данс» это не только соревнования по танцевальному спорту. В течение нескольких дней ведущими специалистами России и мира проводятся мастер-классы для спортсменов и тренеров Иркутской области, различные конкурсные мероприятия как для начинающих спортсменов, так и для ведущих танцевальных пар.

В 2011 году фестиваль «Байкал-данс» был удостоен почетной премии «Экзерсис» Федерации танцевального спорта России, как лучший спортивно-танцевальный турнир в России. С 2013 года фестиваль носит международный статус.

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2017-03-30 09:13:25




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