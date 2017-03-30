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Землям Селиванихи вернули статус садоводств

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Иркутск. Сибирские новости - Изменения в градостроительные регламенты для поселка Селиваниха в Ленинском округе приняла с четверг Дума Иркутска. Поправки позволят жителям Селиванихи строить дома, регистрировать право собственности и оформлять прописку.

Как пояснил журналистам главный архитектор города Сергей Александров, в генеральный план 2007 изменения вносились дважды - в 2012 и 2016 годах. В генплане 2012 года эта территория была отнесена к ведению садоводства, а сам поселок Горького - традиционно под жилищное строительство. Это позволяло возводить объекты капитального строительства до трех этажей и вспомогательные постройки.

Законодательство со временем изменилось, при подготовке генплана в 2016 году администрация города получила замечания от МЧС России: требовалось исключить жилую застройку из зон подтопления. По итогам встреч с жителями была подготовлена карта зон затопления с фактическими местами. По словам С. Александрова, это нужно для определения объективной границы затопления, после чего можно будет скорректировать генплан Иркутска, где будут предусмотрены инженерные мероприятия, дамбы, дренажные каналы. Конечная цель - защитить территории садоводств при следующих подтоплениях.

На данной площадке расположено до 18 садоводств. Изменения, предусмотренные администрацией в граддокументации, касаются не только жителей Селиванихи, но и всех территорий, находящихся в зоне «огородничество».

«В четверг на заседании Думы Иркутска были внесены изменения в текстовую часть правил землепользования и застройки, предусмотрен основной вид разрешенного использования для садоводства. Соответственно теперь можно возводить объекты капитального строительства высотой до 20 м», - отметил С. Александров.

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2017-03-30 11:07:41




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