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Ставка субсидии из бюджета Иркутской области за один гектар оформленного земельного участка в 2017 году составляет 300 рублей

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Иркутск. Сибирские новости - С марта по сентябрь 2017 года министерство сельского хозяйства Иркутской области проводит прием документов от сельхозтоваропроизводителей на компенсацию затрат по проведению кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков. Участки формируются из земель сельскохозяйственного назначения. Ставка субсидии из областного бюджета за 1 га оформленного земельного участка в этом году составляет 300 руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Илья Сумароков.

Субсидии предоставляются на проведение кадастровых работ уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных получателю на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с правом выкупа и на образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих получателю. Также, начиная с 2017 года, можно будет получить субсидию на кадастровые работы, если они проведены сельхозтоваропроизводителем для формирования земельного участка при приобретении его в собственность из муниципальной или государственной собственности.

"Следует отметить, что с этого года расширен круг получателей субсидий, если раньше это были только крестьянские (фермерские) хозяйства, то теперь получать субсидию могут все сельхозтоваропроизводители", - отметил И. Сумароков.

Ознакомиться с новым перечнем документов и условиями субсидирования возможно на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.

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2017-03-30 11:14:23




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