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Синоптики предупреждают об опасных явлениях погоды

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Иркутск. Сибирские новости - В пятницу к утру и днем в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 14 - 19 м/с, мокрый снег, дождь. На дорогах области гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

В Иркутске в пятницу переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5 - 10 м/с, во второй половине дня северо-западный 6 - 11 м/с, температура ночью около 0°С, днем +14, +16°С.

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2017-03-30 11:16:07




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