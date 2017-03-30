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"Прогулки по старому Иркутску" едут в Александровский централ по местам политических ссыльных

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» шестой сезон ведет проект «Прогулки по старому Иркутску». Большая часть проекта в 2017 году будет посвящена двадцатому веку и «Прогулки» будут не только в Иркутске, но и за его пределами, поэтому из городского проекта он становится «Провинциальными прогулками». Первая из таких поездок состоится в Александровский централ, уникальную каторжную тюрьму, расположенную в Боханском районе.

С Иркутском связана судьба многих лидеров борьбы с самодержавным государством. Здесь подолгу живали или были проездом «бунтовщик похуже Пугачева» Александр Радищев, «диктатор» восстания 14 декабря 1825 года Сергей Трубецкой, лидер русских анархистов Михаил Бакунин, «бабушка русской революции» Екатерина Брешковская, «вождь революции» Лев Троцкий, «отец всех народов» Иосиф Сталин, «рыцарь революции» «железный» Феликс Дзержинский и многие другие. Многие из них внесли существенный вклад не только в общественную жизнь столицы Восточной Сибири, но также принимали деятельное участие в географических и геологических открытиях на Дальнем Востоке и севере региона, служили в горнодобывающих и торговых предприятиях, строили суда и дороги, учили детей и взрослых сибиряков, занимались статистикой, журналистикой и литературой.

Автором прогулки в Александровский централ будет доктор исторических наук, профессор Иркутского госуниверситета Александр Иванов. "Прогулка" состоится в воскресенье, 9 апреля. Отъезд в 10:00 от сквера Кирова (автостоянка у администрации города Иркутска). Необходима предварительная запись по телефону +79021-77-11-91. Стоимость поездки - 350 руб. Продолжительность - 4 - 4,5 часа.

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2017-03-30 11:20:11




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