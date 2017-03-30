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Из колонии-поселения в Казачинско-Ленском районе сбежал осужденный

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Иркутск. Сибирские новости - ГУФСИН России по Иркутской области просит граждан оказать содействие в розыске осужденного, покинувшего колонию-поселение № 39 в Казачинско-Ленском районе.

37-летний Александр Щеблыкин, осужденный по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) покинул территорию колонии-поселения п. Улькан. Отсутствие осужденного было выявлено вечером 29 марта при проведении съема с работ. Для установления местонахождения осужденного проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Осужденный А. Щеблыкин, ранее неоднократно судимый за кражи, является уроженцем Ангарска, отбывает наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы, конец срока - август 2018 года.

Приметы: рост 174 см., волосы темно-русые с проседью, был одет в кожаную черную куртку, черную вязаную шапку, серые джинсы и черные кроссовки.

При появлении сведений о возможном местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию 02 или дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 33-97-56 или отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области по тел.: (3952) 26-81-34, 26-81-45.

Ведомство уточняет, что в колонии-поселении № 39 содержатся граждане, осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.

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2017-03-30 11:22:40




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