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Участники Байкальского детского форума предложили создать Экологический календарь Сибири

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с участниками Байкальского детского форума поддержал предложение детей о создании Экологического календаря Сибири. В календаре будут отражены мероприятия, которые в рамках реализации программы экологического воспитания будут проводиться на территории всего Сибирского федерального округа. С. Левченко одобрил эту идею, отметив, что акции, проводимые сразу в нескольких регионах, безусловно, привлекут внимание людей и сыграют свою воспитательную роль.

Губернатор отметил, что в этом году на территории региона в рамках Года Экологии ключевым событием станет Байкальский водный форум, который состоится в сентябре. На форуме, в частности, будут рассматриваться новейшие технологии очистки сточных вод, также планируется создание ассоциации озерных регионов мира.

"Экология для нас, живущих на берегу Байкала, это возможность оставить своим потомкам комфортную для жизни планету. Мы с вами занимаемся одним делом и вынуждены уже исправлять ошибки тех, кто не думал об охране природы ранее. Мы, наконец, закрыли БЦБК, который отравлял Байкал, и думаем об устранении последствий его работы, занялись уничтожением шламоотвалов. В соответствии с законом об охране озера Байкал стали более жестко и пристально относится к решениям о строительстве тех или иных объектов", - подчеркнул губернатор.

Маленькие участники форума также поднимали вопросы утилизации твердых бытовых отходов и сортировки мусора. Губернатор отметил, что в 2017 году в Иркутской области планируют выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Уже проведена вся подготовительная работа. Кроме того, С. Левченко отметил, что этом году в областном бюджете предусмотрено более 32 млн руб.на ликвидацию несанкционированных свалок.

Одним из важнейших экологических мероприятий дети-участники форума назвали лесовосстановление. Губернатор отметил, что уже в настоящее время на территории области объявлен пожароопасный сезон, а для восстановления леса уже заготовлено около 8 тонн семян будущих сибирских сосен.

Как напомнил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов, VIII Байкальский детский форум проходит в Иркутской области с 27 марта по 1 апреля. Участие в нем принимают более 120 школьников и 60 педагогов из Республик Бурятия, Хакасия, Алтай, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской и Кемеровской областей, а также делегация школьников из Монголии. Байкальский детский форум проходит в Иркутской области в течение 8 лет, и каждый год определяет свою тематику. В этом году в связи с тем, что 2017 год в РФ «Год экологии» - тема форума «Экологическая культура: воспитание, мировоззрение, ответственность».

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2017-03-30 11:41:43




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