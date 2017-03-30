Ситуацию в сфере незаконного оборота фальсифицированной молочной продукции рассмотрели в правительстве области
Иркутск. Сибирские новости - В правительстве региона состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Иркутской области под председательством губернатора Сергея Левченко.
"Предшествующий год - первый год работы региональной комиссии, и одним из результатов стала реализация на территории Иркутской области пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины, - сообщил С. Левченко. - Этот вопрос находится у меня под личным контролем. На одном из ближайших заседаний комиссии мы к нему вернемся".
Сегодня были рассмотрены вопросы пресечения оборота фальсифицированной молочной продукции и товаров легкой промышленности. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Алексей Пережогин отметил, что в настоящее время на российском рынке представлен достаточно большой ассортимент молочной продукции, и рядовому потребителю бывает сложно определиться с выбором, особенно если хочется приобрести натуральный качественный продукт. "Фальсифицируются практически все виды молочной продукции, включая творог, сметану, масло, сыры. Если раньше в широких масштабах для фальсификации использовалось пальмовое масло, то теперь вместо цельного натурального молока представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров. Кроме воды, в молоко подмешивают крахмал, мел, соду. Сметану разбавляют водой, кефиром, вводят в состав растительное масло, соевый белок, низкокачественные молочные компоненты, крахмал, стабилизаторы, вкусовые добавки", - отметил А. Пережогин.
В 2016 году Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия провело 85 внеплановых проверок производителей и реализаторов молока и молочной продукции на предмет фальсификации. Были отобраны 325 проб, проведено 3,804 тыс. исследований, выявлено 98 проб, не соответствующих требованиям, и 22 нарушения. В ходе мероприятий было установлено, что фальсифицированная молочная продукция встречается как у местных производителей, так и производителей из других регионов России.
Фальсификация пищевой продукции, в частности, молочной, не только создает риски для здоровья потребителей, но и приводит к вытеснению с рынка добропорядочных производителей. "Практически все молочные заводы находятся в жесткой конкуренции с производителями дешевой молочной продукции, не исключаю, и фальсифицированной, - подчеркнул министр сельского хозяйства Илья Сумароков. - В погоне за низкой ценой некоторые компании разбавляют сырье дешевым пальмовым маслом и растительными жирами. В то же время добросовестные производители, поставляющие натуральную, но более дорогую продукцию, не могут конкурировать с фальсификаторами и вынуждены терпеть убытки".
По словам министра, особый подход требуется в решении проблем с недопущением фальсифицированной продукции в социальные учреждения, так как несовершенство действующего законодательства, а именно существенное влияние цены при выборе поставщиков продуктов питания для школ, больниц и других государственных учреждений, в полной мере используется недобросовестными предпринимателями и фирмами, предлагающими к продаже фальсифицированную, некачественную продукцию по заниженным ценам.
"Необходимо совместно подготовить предложения в действующий закон по проведению закупок для государственных и муниципальных нужд, чтобы вопрос цены был не превалирующим критерием отбора победителя, а главным условием стало соответствие всем требованиям качества. Кроме того, список недобросовестных производителей молочной продукции нужно публиковать не только на сайтах контролирующих органов и органов исполнительной власти, но информировать население через СМИ", - сказал С. Левченко.
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2017-03-30 11:57:14