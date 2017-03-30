К профилактической работе в пожароопасный период в Иркутской области привлечено более 7,5 тыс. человек

12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Объединению усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти …

Весенний призыв на воинскую службу начнется 1 апреля

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Более 3 тыс. человек отправятся на воинскую службу во время весеннего призыва …

Артисты музыкального театра им. Загурского выступят в Турции

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Артисты Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского примут участие …

Ситуацию в сфере незаконного оборота фальсифицированной молочной продукции рассмотрели в правительстве области

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В правительстве региона состоялось заседание комиссии по противодействию …

Участники Байкальского детского форума предложили создать Экологический календарь Сибири

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с участниками Байкальского …

Из колонии-поселения в Казачинско-Ленском районе сбежал осужденный

11:22 - Иркутск. Сибирские новости - ГУФСИН России по Иркутской области просит граждан оказать содействие в розыске …

"Прогулки по старому Иркутску" едут в Александровский централ по местам политических ссыльных

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых …

Синоптики предупреждают об опасных явлениях погоды

11:16 - Иркутск. Сибирские новости - В пятницу к утру и днем в западных и северных районах ожидается усиление …

Ставка субсидии из бюджета Иркутской области за один гектар оформленного земельного участка в 2017 году составляет 300 рублей

11:14 - Иркутск. Сибирские новости - С марта по сентябрь 2017 года министерство сельского хозяйства Иркутской …

Землям Селиванихи вернули статус садоводств

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в градостроительные регламенты для поселка Селиваниха в Ленинском …