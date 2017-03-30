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Артисты музыкального театра им. Загурского выступят в Турции

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Артисты Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского примут участие в Международном театральном фестивале, который проходит в Адане (Турция). Они покажут экспериментальный музыкально-пластический спектакль «Анна и Адмирал. История любви». Этот спектакль с успехом прошел в октябре минувшего года в Москве на фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», теперь свое мастерство иркутяне представят зарубежному зрителю.

Международный театральный фестиваль был организован в 1998 году. Он имеет международный масштаб. За время существования в нем приняли участие 110 театров из различных стран мира, они показали 284 пьесы и 635 спектаклей. Зрителями фестиваля стали около 500 тыс. человек. Организаторы фестиваля: государственный театр Devlet Tiyatrolari (Анкара) и всемирно известный фонд Сакипа Сабанчи, который занимается благотворительной деятельностью в области культуры и курирует четыре международных театральных фестиваля в Турции.

Международный театральный фестиваль в Адане стартовал 27 марта во Всемирный день театра и продлится до 30 апреля. В программе как классические спектакли, так и современные мюзиклы и уличные шоу. В этом году на фестивале Россию будут представлять Алтайский государственный театр музыкальной комедии и Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского. Наши артисты отправятся на фестиваль 24 апреля.

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2017-03-30 12:14:47




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