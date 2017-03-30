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Весенний призыв на воинскую службу начнется 1 апреля

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Иркутск. Сибирские новости - Более 3 тыс. человек отправятся на воинскую службу во время весеннего призыва в Иркутской области. Он стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Особенности кампании обсудили во время инструкторско-методического сбора с председателями призывных комиссий муниципальных образований Иркутской области.

Во время весеннего призыва на воинскую службу значительная часть молодых людей будет направлена в части Центрального военного округа. Они будут нести службу во всех видах и родах войск, а также в национальной гвардии. В российской армии существуют спортивные роты, в которые направляют мастеров спорта и призеров крупных соревнований. Во время службы они не прекращают занятий спортом. Для молодых ученых действуют 12 научных рот. Призывники, которые могут доказать, что военная служба противоречит их убеждениям и вероисповеданию, могут воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу. В 2016 году на нее направили 26 молодых человек из Иркутской области.

На сборном призывном пункте призывникам выдадут банковские карты, на которые во время службы будет поступать денежное довольствие, и персональные электронные карты, куда занесут информацию о прохождении воинской службы и состоянии здоровья ее владельца в этот период.

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2017-03-30 12:17:03




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