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К профилактической работе в пожароопасный период в Иркутской области привлечено более 7,5 тыс. человек

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Иркутск. Сибирские новости - Объединению усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ при проведении профилактической работы в пожароопасный период было посвящено селекторное совещание, в котором участвовали регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Провел совещание начальник Сибирского регионального центра МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко. Иркутскую область в мероприятии представляли председатель правительства Александр Битаров, начальник регионального ГУ МЧС Валентин Нелюбов, представители территориальных подразделений полиции, прокуратуры, Следственного комитета.

С. Диденко отметил, что примененные в 2016 году меры профилактики лесных и степных пожаров привели к ощутимым результатам в Сибирском федеральном округе. Там по сравнению с 2015 годом количество возгораний уменьшилось на 30%, площади, пройденные огнем, сократились в 2,2 раза. Генерал выразил уверенность, что и в предстоящий пожароопасный период меры профилактики и предупреждения лесных пожаров принесут не меньший результат.

"Есть всего три административных решения, которые эффективно работают в пожароопасный период и воздействуют на недобросовестных граждан и нерадивых руководителей организаций. Это раннее введение особого противопожарного режима; это жесткое воздействие на нарушителей со стороны правоохранительных структур; это оперативное реагирование на очаги возгораний, их тушение и ликвидация", - заявил С. Диденко.

В Иркутской области особый противопожарный режим был введен 15 марта, на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Для организации работы по профилактике возгораний сухой растительности и принятия дополнительных мер в пожароопасный сезон на территории области создано 1,065 тыс. патрульных групп, 504 патрульно-маневренные группы, 107 маневренных групп, 50 патрульно-контрольных групп. В них задействовано более 6,5 тыс. человек и около 1,7 тыс. единиц техники.

"Основная задача, которую мы ставим перед собой в ближайшие дни и недели, - донести до каждого жителя области, что за любым возгоранием имеется человек со своими фамилией, именем, отчеством. Сейчас мы проводим рейды по населенным пунктам и садоводствам. В этих совместных рейдах участвуют сотрудники МЧС, полиции, работники государственного лесного надзора, используются беспилотные летательные аппараты", - сообщил В. Нелюбов.

С начала действия особого противопожарного режима проведено уже восемь проверок соблюдения пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода в них лесных пожаров. По результатам проверок выявлено 27 нарушений соответствующих требований, все в Слюдянском районе. К административной ответственности привлечено два гражданина и два должностных лица.

Кроме того, проведено 645 подворовых обходов, 19 сходов граждан. О мерах пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 4,646 тыс. человек, распространено 4,758 тыс. памяток на противопожарную тематику. В этой работе задействованы представители пожарной службы, органов местного самоуправления, работники социальной защиты и управляющих компаний, добровольные пожарные и волонтеры. Всего 1,091 тыс. человек.

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2017-03-30 12:24:43




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