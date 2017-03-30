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Дополнительная техника вышла на ремонт дорог Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Дополнительная техника вышла на ремонт дорог Иркутска. Об этом сообщил главный инженер МУПа «ИркутскАвтодор» Петр Зенченко. В дневное время установилась положительная температура воздуха, поэтому заделывать ямы и выбоины теперь возможно при помощи автоматизированной машины Schmidt. Она под давлением подает асфальто-бетонную смесь струйно-инъекционным методом. Также на дорогах будут работать машины БЦМ, производительность которых составляет 100 кв. м в смену. "Когда установятся суточные положительные температуры, будем ремонтировать и в ночное время. Сейчас работы ведутся по магистральным улицам, в том числе на Ширямова, Лермонтова, Байкальской, - подчеркнул П. Зенченко. - Ямочный ремонт струйно-инъекционным методом будет проведен на 55 тыс. кв. м дорог".

Кроме того, на дороги Иркутска выйдет дополнительно две единицы техники «Уяр-01», которая предназначена для ремонта трещин и выбоин дорожного полотна. Данная техника позволяет не проводить предварительную обрубку и очистку выбоин отбойными молотками, а также производит разогрев покрытия за счет инфракрасного обогревателя. Все это сокращает трудоемкость, повышает качество проводимых работ и не затрудняет движение автотранспорта на магистралях.

По словам П. Зенченко, работы по ямочному ремонту проводятся в постоянном режиме, при минусовой температуре воздуха работы выполняются методом «литого асфальта», когда на поврежденном участке дороги вырезается небольшой квадрат и заполняется асфальтобитумной смесью. Эту работу проводят четыре рециклера - машины, предназначенные для проведения ямочного ремонта дорог в осенне-зимний период.

Напомним, что заявки на проведение срочного ремонта дорожного полотна принимаются теперь не только на сайте муниципального предприятия, но и в социальных сетях: на страницах МУП «Иркутскавтодор» в Фейсбуке, Вконтакте, Одноклассниках и Твиттере. Также пожаловаться на ямы можно по телефону единой диспетчерской службы города Иркутска 520-112.

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2017-03-30 12:28:04




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