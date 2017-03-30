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Под развитие застроенных территорий определен участок по улице Гончарова в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Под развитие застроенных территорий определен участок по улице Гончарова. Под расселение решением Думы Иркутска утверждены дома 6, 8 и 10. Как сообщила зампредседателя комитета по градостроительной политике администрации города Ольга Иванова, аварийный фонд составляет 1,21 тыс. кв. м.

На данной территории возможно построить около 15 - 17 тыс. кв. м нового жилья, рядом расположены детские сады №№ 114, 115, 107 и школа № 75. В соответствии с генеральным планом города предусматривается строительство двух детских садов и двух общеобразовательных школ на 1000 мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену.

«Решение позволит произвести расселение и снос многоквартирных домов. Лицо, заключившее договор, будет обязано разработать проект планировки и проект межевания, произвести расселение граждан и снос домов, осуществить строительство новых домов», - заключила О. Иванова.

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2017-03-30 12:33:21




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