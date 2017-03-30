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Дума Иркутска утвердила изменения в прогнозный план приватизации

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Иркутск. Сибирские новости - Из плана приватизации Иркутска исключено нежилое помещение по адресу Депутатская, 48. Соответствующее решение в четверг приняла Дума города. Здание будет передано в хозяйственное ведение МУП «Иркутскгорэлектротранс».

В прогнозный план приватизации были добавлены трансформаторная подстанция на Дзержинского, 20 площадью 45,2 кв. м и три здания по Култукской, 1 общей площадью более 3 тыс. кв. м. Эти объекты планируется передать в уставный капитал АО «Управление инвестиционными проектами Иркутска».

Кроме того, Агентству развития памятников Иркутска будет передан дом на Байкальской, 23.

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2017-03-30 12:35:55




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