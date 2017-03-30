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Дума Иркутска утвердила изменения в прогнозный план приватизации
12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Из плана приватизации Иркутска исключено нежилое помещение по адресу Депутатская, …
Под развитие застроенных территорий определен участок по улице Гончарова в Иркутске
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - Под развитие застроенных территорий определен участок по улице Гончарова. …
Дополнительная техника вышла на ремонт дорог Иркутска
12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительная техника вышла на ремонт дорог Иркутска. Об этом сообщил главный …
К профилактической работе в пожароопасный период в Иркутской области привлечено более 7,5 тыс. человек
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Объединению усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти …
Весенний призыв на воинскую службу начнется 1 апреля
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Более 3 тыс. человек отправятся на воинскую службу во время весеннего призыва …
Артисты музыкального театра им. Загурского выступят в Турции
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Артисты Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского примут участие …
Ситуацию в сфере незаконного оборота фальсифицированной молочной продукции рассмотрели в правительстве области
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В правительстве региона состоялось заседание комиссии по противодействию …
Участники Байкальского детского форума предложили создать Экологический календарь Сибири
11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с участниками Байкальского …
Из колонии-поселения в Казачинско-Ленском районе сбежал осужденный
11:22 - Иркутск. Сибирские новости - ГУФСИН России по Иркутской области просит граждан оказать содействие в розыске …
"Прогулки по старому Иркутску" едут в Александровский централ по местам политических ссыльных
11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В пятницу к утру и днем в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 14 — 19 м/с, мокрый снег, дождь.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Более 18 млн рублей перечислено с начала 2017 года АО «Ангарская нефтехимическая компания» на финансирование благотворительных проектов.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил возможности услуги «Плюс мессенджеры». Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.
В Братске состоялось открытие двухдневной научно-практической конференции "Охрана окружающей среды на современном этапе". В ее работе принимают участие руководство города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители государственных контролирующих органов, научного сообщества, общественности, промышленных предприятий.1