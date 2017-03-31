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В связи с аномально теплой весной в АГО начнут работать противопожарные патрули

Фото: ГУ МЧС по ИО
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Ангарск. Сибирские новости - Уже в эти выходные на территории АГО начнут работу патрульные группы, которые будут проводить объезды в населенных пунктах и выявлять нарушителей особого режима. Гражданам необходимо быть бдительными и сообщать обо всех возгораниях и поджигателях по телефонам 088 и 112. Об этом сообщил начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Алексей Филатов.

В этом году для более оперативного выявления возгораний сотрудники отдела надзорной деятельности используют квадрокоптер, который фиксирует очаги пожаров. По результатам проверки нарушителям грозит штраф, в период особого противопожарного режима сумма штрафа увеличена вдвое. Для граждан сумма штрафа от 2 до 4 тыс. руб.

«В Иркутской области категорически запрещено сжигание мусора, сухой травы, разжигать костры. Поэтому любителям шашлыков на природе необходимо воздержаться от походов. Впрочем, и на собственном участке готовить на костре категорически запрещено», - предупреждает заместитель начальника Управления по общественной безопасности Игорь Жмуров.

Информация обо всех термоточках, зафиксированных на территории АГО космомониторингом, три раза в день направляется в ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» для оперативного реагирования. В распоряжении «Службы ГО и ЧС» в он-лайн режиме программа «Стрелец-мониторинг», которую специалисты также используют для выявления очагов возгораний.

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2017-03-31 05:21:29




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