В Иркутской области предъявлено обвинение депутату Думы в совершении особо тяжкого преступления

Иркутск. Сибирские новости - Депутату Думы муниципального образования «Качугский район» предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.



Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по версии следствия, в августе 2015 года группа лиц из трех человек, в состав которой входил депутат Думы муниципального образования «Качугский район», совершила нападение на ранее знакомого жителя п. Качуг. Мужчины, находясь в помещении мастерской, расположенной во дворе дома по ул. Каландаришвили п. Качуг, из личных неприязненных отношений нанесли множественные удары потерпевшему, после чего продолжительное время избивали его металлическими и деревянными предметами. В результате преступных действий группы лиц потерпевший получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.



В настоящее время депутат Думы и еще один обвиняемый задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант уголовного дела находится на подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



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2017-03-31 05:31:41