Из хозяйств в Хомутовском МО в связи со вспышкой африканской чумы свиней изъято более 1,3 тыс. животных

Иркутск. Сибирские новости - В Хомутовском муниципальном образовании завершены процедуры по отчуждению у населения свиней в связи с зарегистрированным очагом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Николай Лазарев.



Отчуждение животных согласно ограничительным мероприятиям проводилось в пятикилометровой зоне. Всего было изъято 1,324 тыс. голов свиней из 279 личных подсобных хозяйств. Н. Лазарев напомнил, что владельцам животных будет выплачена компенсация ущерба в результате отчуждения в размере не ниже 150 руб. за килограмм живого веса. В рамках процедуры изъятия комиссия составила акты, в которых указаны данные владельцев и вес свиней.



В деревне Куда завершаются ветеринарно-санитарные мероприятия по дезинфекции очага вирусного заболевания, который находится на территории одного ЛПХ, где был зафиксирован случай заражения свиней АЧС. В Иркутском районе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Во время карантина было пресечено несколько попыток вывоза свиней и продукции животноводства непромышленного изготовления.



Н. Лазарев также подчеркнул, что во всех территориях Иркутской области специалисты службы ветеринарии проводят профилактические мероприятия, в рамках которых организованы подворовые обходы ЛПХ, ведется обновление данных по поголовью сельхозживотных в похозяйственных книгах, осуществляется контроль за состоянием свинопоголовья.



Напомним, очаг вирусного заболевания зарегистрирован на прошлой неделе в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района. Владелец личного подсобного хозяйства обратился в ветеринарную службу в связи с падежом животных. Проведенные анализы на АЧС дали положительные результаты.



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2017-03-31 05:41:48