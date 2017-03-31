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День единого приема граждан проведут 12 апреля судебные приставы

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Иркутск. Сибирские новости - Руководство и сотрудники УФССП по Иркутской области и члены Общественного совета при Управлении проведут День единого приема граждан 12 апреля. В этот день руководитель Управления, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, ответственные за организацию исполнительного производства, розыска, дознания, обеспечения установленного порядка деятельности судов, делопроизводства, правового обеспечения, рассмотрения обращений в исполнительном производстве, а также начальники структурных подразделений Управления и их заместители ответят на вопросы жителей региона, касающиеся компетенции Службы судебных приставов.

Посетителям будет оказана юридическая помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Двери Службы будут открыты с 14:00 до 20:00. Предварительная запись на прием к руководителю Управления осуществляется по телефонам: 3(952) 21-43-31, 21-44-19. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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2017-03-31 05:54:49




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