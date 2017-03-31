Фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель» стартовал в Иркутске

08:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартовал ежегодный традиционный городской фестиваль детского …

Руководители аппаратов муниципальных образований Иркутской области собрались на учебу

07:53 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проходит обучающий семинар для руководителей аппаратов муниципальных …

Сборные Иркутской области выиграли командный зачет на чемпионате России по пауэрлифтингу

07:41 - Иркутск. Сибирские новости - Женская и мужская сборные команды Иркутской области заняли первые места …

Нормативы ГТО в Иркутской области могут сдать все желающие

07:36 - Иркутск. Сибирские новости - Новый этап внедрения комплекса ГТО начался в Иркутской области с 1 января …

Предметы из 90-х для новой выставки собирает Иркутский краеведческий музей

06:04 - Иркутск. Сибирские новости - Экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого …

«ИрАэро» существенно прибавила в сфере пассажирских перевозок

05:59 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» существенно прибавила в сфере пассажирских …

В Иркутской области из-за потепления усилен контроль за состоянием ледовых переправ

05:56 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с установившейся теплой погодой ледовая обстановка в области становится …

День единого приема граждан проведут 12 апреля судебные приставы

05:54 - Иркутск. Сибирские новости - Руководство и сотрудники УФССП по Иркутской области и члены Общественного …

Из хозяйств в Хомутовском МО в связи со вспышкой африканской чумы свиней изъято более 1,3 тыс. животных

05:41 - Иркутск. Сибирские новости - В Хомутовском муниципальном образовании завершены процедуры по отчуждению …

В Иркутской области предъявлено обвинение депутату Думы в совершении особо тяжкого преступления

05:31 - Иркутск. Сибирские новости - Депутату Думы муниципального образования «Качугский район» предъявлено …