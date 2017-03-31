В Иркутской области из-за потепления усилен контроль за состоянием ледовых переправ

Иркутск. Сибирские новости - В связи с установившейся теплой погодой ледовая обстановка в области становится нестабильной. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, органам местного самоуправления рекомендовано провести установку дополнительных знаков и информационных аншлагов о запрете выхода и выезда на лед в выявляемых опасных местах. Сотрудники ГИМС совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводят ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры. При среднесуточной температуре выше 0 градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, что существенно уменьшает срок действия ледовых переправ.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в минувшие сутки были закрыты 4 ледовые переправы: в Киренском районе на реке Лене «Киренск - Пролетарский», «Киренск - Мельничный», на реке Киренге «Киренск - Гарь» и в Усть-Кутском районе на реке Лене «Верхнемарково - Марково». Таким образом на сегодня в регионе действуют 35 ледовых дорог в 16 районах для безопасного пересечения водных объектов.



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2017-03-31 05:56:32