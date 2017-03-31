«ИрАэро» существенно прибавила в сфере пассажирских перевозок

Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» существенно прибавила в сфере пассажирских перевозок: за январь - февраль текущего года по сравнению с тем же периодом 2016 года, рост составил 27,4%. Было перевезено 32,889 тыс. пассажиров. Пассажирооборот за 2 месяца 2017 года вырос на 52,5% - до 45,171 тыс. пасс. км. При этом процент занятости пассажирских кресел снизился на 2,9 пункта до 59,3%. Об этом говорят данные Росавиации.



Авиакомпания «Ангара» продемонстрировала стабильный небольшой рост. За 2 месяца этого года АК увеличила пассажирские перевозки на 5,5% (было перевезено 54,288 тыс. пассажиров), пассажирооборот вырос на 0,4%, занятость кресел поднялась на 0,5 пункта - до 69,7%.



По грузоперевозкам оба авиапредприятия показали рост с начала 2017 года. «Ангара» перевезла 216,95 тонн (+15,3%), «ИрАэро» - 573,24 тонн (+12,6%), грузооборот увеличился на 18,5% и 19,5% соответственно. Если процент коммерческой загрузки у «ИрАэро» вырос на 10,6 пункта, то у «Ангары» снижение составило 0,8 пункта.



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2017-03-31 05:59:39