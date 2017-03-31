Предметы из 90-х для новой выставки собирает Иркутский краеведческий музей

Иркутск. Сибирские новости - Экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея объявляет акцию по сбору предметов для выставки «Эхо девяностых». С 3 апреля на хранение в фонд музея принимаются техника, одежда, фотографии, предметы быта 90-х годов ХХ века.



Как уточняется в сообщении, это могут быть пейджеры и первые мобильные телефоны, вкладыши от жевательных резинок и игрушки из «Киндер-Сюрпризов», джинсовые комбинезоны и спортивные костюмы, детские игрушки - от пластмассовых «радуг» до «Тамагочи» и «Тетриса», а также игровые приставки, кассеты, плееры, плакаты, анкеты, фишки, фотографии и многое другое, что связано с этим непростым и ярким периодом в истории нашей страны.



Принимая участие в акции, участник передает организаторам право на хранение и использование предметов в выставочной деятельности музея.



Акция продлится до 15 сентября 2017 года. Предметы принимаются сотрудниками экспозиционного отдела «Окно в Азию» по адресу: Иркутск, ул. 3-го июля, 21А, тел. 259-821.



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2017-03-31 06:04:25