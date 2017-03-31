Нормативы ГТО в Иркутской области могут сдать все желающие

Иркутск. Сибирские новости - Новый этап внедрения комплекса ГТО начался в Иркутской области с 1 января 2017 года. Теперь нормативы с получением знака отличия могут сдавать все желающие, а не только школьники. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили на заседании оргкомитета под председательством губернатора Сергея Левченко.



В Иркутской области уже работают 68 центров тестирования для желающих выполнить нормативы ГТО. Организовано и проведено обучение руководителей и специалистов муниципальных центров тестирования. В городах и районах области проводятся этапы зимнего и летнего фестивалей ГТО. В индивидуальном порядке оказывается консультативно-методическая помощь муниципалитетам.



"Нам совместно с муниципальными образованиями еще предстоит решать задачи по расширению сети общедоступных спортивных сооружений, по созданию сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, как опорной системы для подготовки к сдаче норм ГТО. Хочу особо подчеркнуть, что комплекс «Готов к труду и обороне» - это не только прохождение тестов, это программная и нормативная основа физического воспитания населения, которая устанавливает государственные требования к уровню физической готовности наших сограждан", - сообщил глава региона.



По информации пресс-службы областного правительства, желающим сдать нормы ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, где участнику будет присвоен уникальный идентификационный номер. На сайте можно посмотреть, где расположены ближайшие центры тестирования. В ближайшее время там же будут размещаться расписания работы центров. Обязательным условием является также наличие справки о медицинском допуске для сдачи нормативов.



Как сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, в 2017 году запланировано проведение летнего фестиваля ВФСК ГТО, в сентябре - фестиваля ГТО среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Команда Иркутской области будет представлять регион на Всероссийском фестивале ГТО. Кроме того, нормативы будут приниматься на спартакиаде трудовых коллективов.



В 2016 году нормативы ГТО принимались только у школьников. По итогам года участие в выполнении нормативов комплекса приняли 6606 обучающихся, из них 4881 участников выполнили испытания и награждены знаком отличия комплекса ГТО: золотой знак отличия - у 2004 участников, серебряный знак отличия - у 1777 участников; бронзовый - у 1100 человек.



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2017-03-31 07:36:50