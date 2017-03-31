Сборные Иркутской области выиграли командный зачет на чемпионате России по пауэрлифтингу

Иркутск. Сибирские новости - Женская и мужская сборные команды Иркутской области заняли первые места на чемпионате России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 20 по 26 марта в Екатеринбурге. В них приняли участие около 200 спортсменов из 48 регионов страны.



Чемпионкой России в весовой категории до 72 кг стала мастер спорта международного класса Ольга Адамович с суммой троеборья 587,5 кг. В весовой категории до 63 кг второе место заняла мастер спорта международного класса Анастасия Галанова с суммой троеборья 527,5 кг.



В весовой категории до 74 кг победу одержал мастер спорта международного класса Сергей Гайшинец с суммой троеборья 865 кг. В весовой категории до 105 кг золотую медаль завоевал Заслуженный мастер спорта России Константин Лебедко с результатом 1020 кг. В весовой категории до 66 кг второе место занял мастер спорта международного класса Константин Данилов с результатом 785 кг.



Следующим стартом для спортсменов Иркутской области станет чемпионат Европы по пауэрлифтингу, который пройдет с 10 по 14 мая в городе Малага в Испании. На эти соревнования ведут годготовку Виктория Карлышева, Ольга Адамович, Сергей Гайшинец и Константин Данилов, а также в резерве находится Анастасия Галанова.



Также в Испании с 8 по 10 мая состоится первенство Европы среди юношей и девушек до 18 лет. На эти соревнования готовятся три иркутских спортсмена Анастасия Червякова, Иван Талько и Денис Олефир.



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2017-03-31 07:41:09