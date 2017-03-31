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Фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель» стартовал в Иркутске
08:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартовал ежегодный традиционный городской фестиваль детского …
Руководители аппаратов муниципальных образований Иркутской области собрались на учебу
07:53 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проходит обучающий семинар для руководителей аппаратов муниципальных …
Сборные Иркутской области выиграли командный зачет на чемпионате России по пауэрлифтингу
07:41 - Иркутск. Сибирские новости - Женская и мужская сборные команды Иркутской области заняли первые места …
Нормативы ГТО в Иркутской области могут сдать все желающие
07:36 - Иркутск. Сибирские новости - Новый этап внедрения комплекса ГТО начался в Иркутской области с 1 января …
Предметы из 90-х для новой выставки собирает Иркутский краеведческий музей
06:04 - Иркутск. Сибирские новости - Экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого …
«ИрАэро» существенно прибавила в сфере пассажирских перевозок
05:59 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» существенно прибавила в сфере пассажирских …
В Иркутской области из-за потепления усилен контроль за состоянием ледовых переправ
05:56 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с установившейся теплой погодой ледовая обстановка в области становится …
День единого приема граждан проведут 12 апреля судебные приставы
05:54 - Иркутск. Сибирские новости - Руководство и сотрудники УФССП по Иркутской области и члены Общественного …
Из хозяйств в Хомутовском МО в связи со вспышкой африканской чумы свиней изъято более 1,3 тыс. животных
05:41 - Иркутск. Сибирские новости - В Хомутовском муниципальном образовании завершены процедуры по отчуждению …
В Иркутской области предъявлено обвинение депутату Думы в совершении особо тяжкого преступления
05:31 - Иркутск. Сибирские новости - Депутату Думы муниципального образования «Качугский район» предъявлено …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5 — 10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных и северных районах порывы 14 — 19 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Более 18 млн рублей перечислено с начала 2017 года АО «Ангарская нефтехимическая компания» на финансирование благотворительных проектов.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил возможности услуги «Плюс мессенджеры». Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.
В Братске состоялось открытие двухдневной научно-практической конференции "Охрана окружающей среды на современном этапе". В ее работе принимают участие руководство города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители государственных контролирующих органов, научного сообщества, общественности, промышленных предприятий.1