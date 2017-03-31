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Руководители аппаратов муниципальных образований Иркутской области собрались на учебу

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проходит обучающий семинар для руководителей аппаратов муниципальных образований региона. Мероприятие организовано в рамках программы «Развитие муниципальной службы в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы.

Ранее подобной программы на уровне субъекта не существовало, проводились лишь отдельные мероприятия в рамках оказания методической помощи муниципальным служащим. Соответствующая программа была разработана только в 2016 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

На семинаре будут обсуждаться вопросы реализации антикоррупционных мероприятий в системе муниципальной службы, рассмотрения обращений граждан, организации взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческим сектором для вовлечения населения в решение социально-экономических проблем территорий и другие.

Также в рамках программы в этом году состоится Форум глав муниципальных образований Иркутской области «Земля Иркутская» и конкурс «Лучший муниципальный служащий в 2016 году», тренинги для муниципальных служащих, научно-практические конференции.

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2017-03-31 07:53:38




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