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Новая ресурсоснабжающая организация должна приступить к эксплуатации котельной в Вихоревке до окончания отопительного сезона

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Иркутск. Сибирские новости - Новая ресурсоснабжающая организация должна приступить к эксплуатации котельной «Водогрейная» в Вихоревке, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Об этом га совещании заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщил мэр Братского района Алексей Баловнев, в настоящее время ведется работа по расторжению концессионного соглашения. "Очевидно, что концессионер со своей задачей не справляется. Мы не можем больше испытывать терпение жителей и должны ускорить процесс расторжения соглашения. Параллельно необходимо создать условия для того, чтобы новая ресурсоснабжающая организация приступила к эксплуатации котельной незамедлительно - до завершения отопительного сезона, при этом население не должно снова пострадать - нужно избежать перебоев с подачей тепла в переходный период", - подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, ООО «Тепловые сети», которое в текущем отопительном сезоне эксплуатирует котельную, не подготовило должным образом объект к зиме, а с наступлением холодов допустило ряд аварийных ситуаций на котельной, которые привели к тому, что в территории был введен режим ЧС.

"Данное концессионное соглашение заключено между Вихоревским муниципальным образованием и ООО «Тепловые сети». Предусмотренные документом обязательства сторон надлежащим образом не исполняются. Кроме того, в прошлом году Вихоревке из регионального бюджета было выделено более 60 млн рублей, мы обратились в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить целевое использование средств", - сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Соглашение будет расторгаться в одностороннем порядке. Договор с другим концессионером будет заключаться уже напрямую с правительством Иркутской области. При этом с "Тепловых сетей" будут взысканы долги в размере 40 млн руб, которые у них имеются перед «Иркутскэнергосбытом».

В настоящее время в Вихоревку поступил один из двух новых твердотопливных водогрейных котлов, приобретенных за счет регионального бюджета на Бийском котельном заводе. К его установке приступят во второй половине апреля. Оставшиеся два котла будут отремонтированы за счет нового концессионера, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2017-03-31 10:46:34




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