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Дефицит финансирования службы по охране животного мира Иркутской области составляет около 40 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Недофинансирование службы по охране и использованию животного мира Иркутской области составляет около 40 млн руб. Речь об этом шла на круглом столе в Законодательном Собрании региона.

В настоящее время один инспектор работает на территории площадью 155 тыс. га, при этом в Красноярском крае на инспектора приходится 36 тыс. га, в Республике Бурятия - 25 тыс. га. При осуществлении государственного охотничьего надзора на одного охотинспектора приходится еще большая территория - 1,5 млн га охотугодий.

В прошлом году было выявлено и пресечено более 2,3 тыс. нарушений, в том числе выявлены незаконная добыча 68 голов диких животных. Несмотря на то, что регион по ряду показателей, таких как число проведенных рейдов и выявленных нарушений, занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе, уровень браконьерства остается довольно высоким.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, в минприроды РФ подготовлены предложения, касающиеся пресечения незаконного оборота охотничьей продукции. Предлагается разработать порядок и полное документальное сопровождение всего процесса с момента получения лицензии до сбыта продукции, запретить гражданам без предварительного уведомления должностных лиц производить первичную переработку и транспортировку добытых по неосторожности или падших животных, а также установить, что право собственности на охотничью продукцию должно подтверждаться разрешением на ее добычу.

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2017-03-31 10:50:55




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