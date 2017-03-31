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Строительство моста через реку Лена на ВСЖД вступает в завершающую фазу

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Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге начато возведение последнего пролетного строения железнодорожного моста через реку Лена. Новый железнодорожный мост стоимостью 465 млн руб. возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации БАМа.

Строительство моста начато два года назад. Согласно основным техническим решениям проекта, новый мост включает четыре пролетных строения длиной от 45 до 132 м. В настоящее время строители возводят третий по счету пролет моста. Общая длина нового сооружения составит порядка 400 метров. Конструкция моста изготовлена в так называемом «северном» исполнении, которое позволяет эксплуатировать сооружение в сложных природно-климатических условиях. С этой же целью на мосту предусмотрена укладка безбалластного мостового полотна.

Новый мост через реку Лена планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

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2017-03-31 11:31:29




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