К ремонту Маратовской развязки в Иркутске приступят в этом году

12:46 - Иркутск. Сибирские новости - К ремонту Маратовской развязки в Иркутске приступят в этом году. В результате …

Дополнительные пункты приема заявлений на оформление электронного проездного билета открыты в Иркутске

12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные пункты приема заявлений на оформление электронного социального …

Семьи с детьми под опекой в Иркутской области получат доплату на содержание детей за первых три месяца 2017 года

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в апреле будет произведена доплата за три первых месяца …

Муниципалитеты Иркутской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Муниципалитеты Иркутской области смогут принять участие во Всероссийском …

Молодых специалистов в сфере сельского хозяйства поддержат в Иркутской области

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Единовременные выплаты в текущем году в Иркутской области планируется предоставить …

В Иркутской области увеличилась численность краснокнижных животных и птиц

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Численность лося, дикого северного оленя и кабарги в заказниках Иркутской …

Ледовая переправа на Ольхон закрыта с 31 марта

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Ледовая переправа до острова Ольхон закрыта с 31 марта. Из-за высоких дневных …

Строительство моста через реку Лена на ВСЖД вступает в завершающую фазу

11:31 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге начато возведение последнего пролетного …

Дефицит финансирования службы по охране животного мира Иркутской области составляет около 40 млн рублей

10:50 - Иркутск. Сибирские новости - Недофинансирование службы по охране и использованию животного мира Иркутской …

Новая ресурсоснабжающая организация должна приступить к эксплуатации котельной в Вихоревке до окончания отопительного сезона

10:46 - Иркутск. Сибирские новости - Новая ресурсоснабжающая организация должна приступить к эксплуатации котельной …