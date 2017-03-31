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Ледовая переправа на Ольхон закрыта с 31 марта

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Иркутск. Сибирские новости - Ледовая переправа до острова Ольхон закрыта с 31 марта. Из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. До открытия навигации на остров Ольхон с большой земли будет ходить судно на воздушной подушке.

Закрыты также четыре переправы в Тайшетском районе, по две - в Братском и Казачинско-Ленском, по одной - в Жигаловском и Усть-Кутском районах. В настоящее время прекращена эксплуатация 27 ледовых переправ из 52, которые функционировали прошлой зимой.

Закрытие переправ идет в соответствии с графиком. В МЧС предупреждают, толщина льда не позволяет не только выезд на лед на автомобиле, но и массовый выход людей.

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2017-03-31 11:38:22




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