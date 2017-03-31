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В Иркутской области увеличилась численность краснокнижных животных и птиц
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Иркутск. Сибирские новости - Численность лося, дикого северного оленя и кабарги в заказниках Иркутской области выросла в 2016 году. Незначительно сократилась или осталась на прежнем уровне численность кабана, косули, соболя. Как сообщил на круглом столе в Законодательном Собрании региона руководитель службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Александр Синько, увеличилась численность некоторых животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ.
Например, в заказнике «Лебединые озера» в 2014 году гнездилась одна пара лебедя-крикуна, в 2016 году их число выросло до пяти пар. В прошлом году сотрудники службы провели также работу по выявлению мест обитания редких животных и птиц, находящихся под угрозой исчезновения: орлана-белохвоста, выдры, лебедя-крикуна, черного аиста, зимородка.
В течение года было проведено 423 рейдовых мероприятий, заведены дела по 85 административным правонарушениям, в том числе выявлено 12 незаконных рубок деревьев. Данные меры по сохранению природных ресурсов позволили достичь результата по увеличению краснокнижных животных и птиц.
В настоящее время в Иркутской области 13 заказников регионального значения, занимающие около 0,7% общей площади региона, четыре из них, такие как «Магданский», «Туколонь», «Лебединые озера (Окунайский)» и «Кочергатский», входят в состав Байкальской экологической зоны. Все заказники образованы в местах, имеющих высокую ценность для сохранения природных комплексов и поддержания экологического баланса на территории Иркутской области.
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2017-03-31 11:46:27
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