Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 31.03.2017, 14:50
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.38 (-0.65)
EUR 60.59 (-0.94)
10 CNY 81.82 (-0.94)
Информер праздники сегодня

В Иркутской области увеличилась численность краснокнижных животных и птиц

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Численность лося, дикого северного оленя и кабарги в заказниках Иркутской области выросла в 2016 году. Незначительно сократилась или осталась на прежнем уровне численность кабана, косули, соболя. Как сообщил на круглом столе в Законодательном Собрании региона руководитель службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Александр Синько, увеличилась численность некоторых животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ.

Например, в заказнике «Лебединые озера» в 2014 году гнездилась одна пара лебедя-крикуна, в 2016 году их число выросло до пяти пар. В прошлом году сотрудники службы провели также работу по выявлению мест обитания редких животных и птиц, находящихся под угрозой исчезновения: орлана-белохвоста, выдры, лебедя-крикуна, черного аиста, зимородка.

В течение года было проведено 423 рейдовых мероприятий, заведены дела по 85 административным правонарушениям, в том числе выявлено 12 незаконных рубок деревьев. Данные меры по сохранению природных ресурсов позволили достичь результата по увеличению краснокнижных животных и птиц.

В настоящее время в Иркутской области 13 заказников регионального значения, занимающие около 0,7% общей площади региона, четыре из них, такие как «Магданский», «Туколонь», «Лебединые озера (Окунайский)» и «Кочергатский», входят в состав Байкальской экологической зоны. Все заказники образованы в местах, имеющих высокую ценность для сохранения природных комплексов и поддержания экологического баланса на территории Иркутской области.

Ссылки по теме:

2017-03-31 11:46:27




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!