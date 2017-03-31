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Молодых специалистов в сфере сельского хозяйства поддержат в Иркутской области

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Единовременные выплаты в текущем году в Иркутской области планируется предоставить 22 специалистам в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина на межрегиональном обучающем семинаре для администраций и педагогов общеобразовательных школ региона. Семинар организован в рамках реализации Концепции непрерывного агробизнес-образования.

К молодым специалистам относятся выпускники высших и средних профессиональных образовательных организаций, получивших образование по востребованным в сельском хозяйстве специальностям и профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Размер единовременной выплаты составляет 300 тыс. руб. Она предоставляется при трудоустройстве у сельхозтоваропроизводителя или при организации крестьянского (фермерского) хозяйства. Средства можно направить на обустройство, приобретение мебели, бытовой техники, сельскохозяйственных животных и другого имущества.

В рамках реализации Концепции непрерывного агробизнес-образования на территории Иркутской области оказывается содействие в развитии системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса (АПК) по схеме «общее среднее образование - среднее профессиональное образование, высшее образование - сельхозтоваропроизводитель». Реализуются мероприятия по кадровому обеспечению организаций АПК путем предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим единовременные выплаты молодым специалистам.

"Принятая Концепция непрерывного агробизнес-образования в сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года разработана в целях содействия в подготовке кадров для агропромышленного комплекса и закрепления на селе молодежи. Работа по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией, проводится министерствами образования и сельского хозяйства Иркутской области", - цитирует Наталью Жилкину пресс-служба регионального правительства.

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2017-03-31 11:58:30




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