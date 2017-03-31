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Муниципалитеты Иркутской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Муниципалитеты Иркутской области смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Проведение регионального этапа конкурса, победители которого будут представлять Иркутскую область на уровне федерации, обсудили на заседании оргкомитета.

В региональном этапе конкурса вправе участвовать городские округа, городские и сельские поселения. Определять лучших будут по номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами, обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах.

Комиссии организационного комитета до 28 апреля проведут оценку показателей и представят в оргкомитет список муниципалитетов, имеющих наилучшие значения показателей в каждой номинации. До 7 июля заявки будут направлены в федеральную конкурсную комиссию для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Победителям федерального конкурса будут предусмотрены денежные премии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2017-03-31 12:05:30




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