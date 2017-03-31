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Семьи с детьми под опекой в Иркутской области получат доплату на содержание детей за первых три месяца 2017 года

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в апреле будет произведена доплата за три первых месяца 2017 года на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С 22 марта вступил в силу Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области». Документ предусматривает увеличение выплат на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, до 5,2 тыс. руб. С учетом районных коэффициентов размер пособия в южных районах составит 6,24 тыс. руб., в северных районах - 6,76 тыс. руб. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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2017-03-31 12:17:51




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