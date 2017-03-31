Дополнительные пункты приема заявлений на оформление электронного проездного билета открыты в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные пункты приема заявлений на оформление электронного социального проездного билета открыты в Иркутске. Также возле пунктов, где собирается больше всего желающих подать заявление, дежурят автобусы «Иркутскавтотранса», чтобы перевозить льготников в пункты с более низкой загруженностью.
Напомним, с 1 мая в муниципальном транспорте для льготников будет введен электронный проездной билет, отрывные талоны будут недействительны. Прием заявлений начался 27 марта, было открыто пять мест приема заявлений. По сообщению администрации города, в связи с большим количеством обращений принято решение об открытии еще трех: «Иркутская процессинговая компания» по адресам 2-я Железнодорожная, 72 и Лыткина, 31; МКУ «Сервисно-регистрационный центр» на Трилиссера, 52.
Также заявления принимаются: «Северное управление ЖКС» (Розы Люксембург, 184), комитет по управлению Октябрьским округом (Декабрьских Событий, 27), комитет по управлению Правобережным округом (Марата, 14), комитет по управлению Свердловским округом (Терешковой, 24) и комитет по управлению Ленинским округом (Маршала Говорова, 3).
При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий отнесение гражданина к определенной категории льготников и распоряжение (решение) о назначении «Единый социальный проездной билет», выданное территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Дополнительную информацию можно получить по номерам: 956-110, 504-876, 520-059.
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2017-03-31 12:43:02