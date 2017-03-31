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К ремонту Маратовской развязки в Иркутске приступят в этом году

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Иркутск. Сибирские новости - К ремонту Маратовской развязки в Иркутске приступят в этом году. В результате ремонта увеличится радиус, что позволит повысить пропускную способность развязки.

По информации мэрии города, в 2017 году будет завершен проект по реконструкции Покровской развязки. Заключительный четвертый этап позволит соединить улицы Рабочего Штаба и Сурнова. В прошлом году в ходе реконструкции были выполнены работы по переустройству выезда в микрорайоны Лесной и Зеленый с переносом инженерных сетей и коммуникаций, расширена проезжая часть за рынком Покровский, более эффективно и безопасно разделены транспортные потоки. Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность этого транспортного узла в два раза.

Кроме того, в 2017 году планируется выполнить ремонт на 25 участках дорог, в том числе тротуаров, которые обустроят пандусами с учетом требований «Доступной среды». В настоящее время до наступления среднесуточных положительных температур ведется ямочный ремонт, на дорогах города работает пять специальных машин. Будет продолжена работа по ремонту внутриквартальных проездов, дорог и тротуаров в частном секторе, уже сформирован перечень улиц.

Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется установка светофоров, устройство барьерных и пешеходных ограждений, обустройство пешеходных переходов. Также будет нанесена разметка с устройством искусственных неровностей на пешеходных переходах и установкой дорожных знаков.

Напомним, Иркутск вошел в федеральную программу «Безопасные качественные дороги». В ее рамках на ремонт дорог планируется привлечь более 500 млн руб. Всего на ремонт дорожного полотна в Иркутске будет направлено около 1,2 млрд руб.

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2017-03-31 12:46:43




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