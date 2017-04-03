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Сельские жители тратят на 36% меньше горожан

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутскстат обследовал бюджеты домашних хозяйств и выявил существенное различие в уровне потребительских расходов городских и сельских семей. За год эти расходы в домохозяйствах городской местности составили в среднем 13,857 тыс. руб. на 1 человека в месяц, а в сельской местности - 8,913тыс. руб. (на 36% меньше).

При падении покупательной способности доходов население вынужденно экономит на непродовольственных товарах, в целом по области расходы на их покупку в сравнении с предыдущим годом сократились на 22%, при росте затрат на оплату питания и услуг (в фактических ценах - соответственно на 6% и 14%).

Различные услуги поглощают четверть всех потребительских расходов. Оплата приобретаемых непродовольственных товаров даже в условиях экономии чуть более затратна, чем питание (соответственно 37,6% и 36,2%).

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2017-04-03 09:09:58




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