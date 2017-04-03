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Почти 2 тыс. бутылок алкоголя конфисковали судебные приставы у предпринимателей

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Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы Иркутска, Шелехова и пос. Усть-Ордынский конфисковали у местных предпринимателей и передали на уничтожение 1,798 тыс. бутылок алкогольной продукции.

По результатам проведенных проверок сотрудники полиции установили, что бизнесмены незаконно осуществляли продажу спиртосодержащей продукции, нарушив тем самым правила продажи алкогольной продукции. Согласно решению суда, каждому назначено наказание в виде административного штрафа с конфискацией товара.

Всего с начала года представителям Росспиртпрома в Иркутской области для последующего уничтожения передано 4,325 тыс. бутылок водки, коньяка, виски и т. п.

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2017-04-03 11:10:22




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