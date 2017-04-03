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До 72% строительных машин в Иркутской области отработали свой ресурс

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Иркутск. Сибирские новости - В парке строительных машин Иркутской области от 36 до 72% отработали установленный срок службы, но и после этого эксплуатируются. Особенно много изношенной техники в парке тракторов, кранов башенных и техники на гусеничном ходу, сообщает Иркутскстат.

Учитывая значительную долю машин зарубежного производства (16 - 62%), их замена при высоком курсе валюты особенно проблематична.

Лишь незначительная часть организаций находит средства для обновления парка. К тому же из-за специфики производства, сезонного характера строительных работ иметь собственную технику часто нецелесообразно, более эффективной становится аренда строительных машин и механизмов.

Степень изношенности машин существенно различается по муниципальным образованиям области. Тяжелая ситуация сложилась в Саянске, Ангарском и Усть-Кутском МО, по отдельным видам машин доля отработавших свой срок достигает 100%.

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2017-04-03 11:23:06




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