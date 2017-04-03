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Правительство Иркутской области обратилось в прокуратуру и Роскомнадзор в связи с публикацией ложной информации о смерти губернатора

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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области направило письма прокурору Иркутской области Игорю Мельникову и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову. Обращения связаны с публикацией 27 марта 2017 года в сетевом издании Newirkutsk, которое является средством массовой информации, сообщения под названием «Губернатор Левченко умер в Москве». Позднее данное сообщение было удалено из сети, однако перед этим его успели распространить другие средства массовой информации, как региональные, так и федеральные.

«Опубликование данного сообщения, содержащего ложную информацию, повлекло значительные негативные последствия: дальнейшее распространение данной информации в СМИ, волнения среди населения, которые могли вызвать нарушения общественного порядка, муссирование информации о досрочных выборах губернатора Иркутской области», - говорится в обращениях.

От имени правительства Иркутской области прокуратуру и Роскомнадзор просят в пределах их полномочий принять меры прокурорского реагирования и меры по осуществлению контроля и надзора в сфере средств массовой информации соответственно.

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2017-04-03 11:34:11




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