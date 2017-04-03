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Заключительную дезинфекцию проводят в очаге африканской чумы свиней в Иркутском районе
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе 31 марта в 20:00 снят режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы службы ветеринарии Иркутской области Иван Мельцов, на территории очага африканской чумы свиней в деревне Куда Хомутовского МО проводится заключительная дезинфекция.
"Днем были отобраны пробы на качество дезинфекции, проведенной в предыдущие периоды. И проводится заключительная дезинфекция. Владелец только должен будет оградить этот участок, а мы установим таблички, что там был очаг и вход запрещен", - уточнил И. Мельцов.
Начальник отдела ветслужбы пояснил, что ограничения в очаге инфекции и в первой угрожаемой зоне снимаются через год. На протяжении этого времени специалисты ветеринарной службы будут проводить контрольные проверки.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках ограничительных мероприятий был осуществлен подворовой обход 4,051 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В пятикилометровой зоне очага АЧС проводилось отчуждение животных. Всего изъято 1,327 тыс. голов свиней из 279 личных подсобных хозяйств. Общий живой вес составил 81 т. После процесса отчуждения во всех ЛПХ организована дезобработка.
В ходе отчуждения животных комиссия составила акты, в которых указаны данные владельцев и вес свиней для дальнейшей выплаты компенсации за понесенный ущерб. Определена среднерыночная стоимость свинины в живом весе - 152,95 руб. за 1 кг. "Общий размер компенсации составит свыше 12 млн руб. Все документы на возмещение в процессе оформления, за исключением владельцев семи ЛПХ, работа с которыми ведется. Планируется начать первые выплаты в конце недели", - подчеркнул Виктор Кондрашов.
В ликвидации последствий ЧС всего было задействовано 264 человека - это специалисты службы ветеринарии Иркутской области, Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия, администраций Иркутского района и Хомутовского муниципального образования, управления МЧС по Иркутской области, управления МВД по Иркутской области, Национальной гвардии, дорожной службы Иркутской области.
Напомним, в связи с возникновением вируса АЧС в Иркутском районе 25 марта 2017 года был введен режим ЧС. Указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Иркутском районе установлены ограничительные мероприятия (карантин). Согласно указу, предписано ликвидировать очаг АЧС, установить две ограничительные зоны.
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