Общероссийский народный фронт запустил проект «Народная оценка качества»
Москва. Сибирские новости - На Медиафоруме Общероссийского народного фронта, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, представлен проект «Народная оценка качества». Цель проекта - повышение эффективности работы независимой оценки качества организаций социальной сферы посредством создания механизма личного участия граждан в оценке, развитие общественного контроля и тиражирование лучших управленческих практик. Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, а также реестр лучших управленческих практик в социальной сфере.
«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы, - отметил координатор проекта «Народная оценка качества», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов. - Активисты ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль».
Активисты Народного фронта также будут отслеживать работу профильных органов власти по устранению выявленных в ходе проверок недостатков и повышению качества работы организаций. В ходе реализации проекта будет сформирован реестр, в который войдут наиболее успешные управленческие практики по повышению качества работы организаций социальной сферы.
Действующая система независимой оценки качества на настоящий момент работает недостаточно эффективно. Во многих случаях оценка проводится формально, механизм повышения качества работы учреждений социальной сферы на основе результатов оценки не заработал. Этот вывод можно сделать на основании ряда мониторингов, проведенных Центром ОНФ «Народная экспертиза» с 2014 по 2016 годы.
Главная задача проекта ОНФ «Народная оценка качества» - показать, что можно уйти от формального подхода к оценке и сделать ее действительно объективной и независимой, привлекая к участию как можно больше граждан. Только тогда эта оценка будет действительно отражать мнение людей и станет эффективным инструментом повышения качества оказания услуг в социальной сфере.
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2017-04-03 11:45:05