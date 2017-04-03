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Пропавшую в Иркутске восьмиклассницу нашли невридимой в подъезде жилого дома

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскали без вести пропавшую школьницу, поиски которой продолжались всю ночь.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, восьмиклассница была найдена живой и здоровой инспекторами по делам несовершеннолетних в подъезде жилого дома, расположенного в Октябрьском районе Иркутска. В настоящее время с ней проводится профилактическая беседа, решается вопрос о постановке девочки на учет.

Напомним, в минувшее воскресенье в отдел полиции № 8 МУ МВД России «Иркутское» обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее дочь ушла в неизвестном направлении из дома, расположенного в СНТ «Иркут», и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

На поиски школьницы был ориентирован личный состав полиции областного центра, правоохранители в ночное время проверили места массового скопления молодёжи. Опрашивали близких, друзей, а также одноклассников девушки.

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2017-04-03 13:03:20




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