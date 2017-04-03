Схема движения автотранспорта в районе школы № 32 в Иркутске изменится с 23 апреля

16:00 - Иркутск. Сибирские новости - Схема движения в районе школы № 32, расположенной по адресу ул. Байкальская, …

В Иркутске растет число тех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус

15:44 - Иркутск. Сибирские новости - Специалисты отмечают рост числа тех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус. …

На дорогах Иркутска в выходные задержали около 40 нетрезвых водителей

13:22 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие выходные дорожные полицейские выявили в Иркутске два десятка …

Пропавшую в Иркутске восьмиклассницу нашли невридимой в подъезде жилого дома

13:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» …

Общероссийский народный фронт запустил проект «Народная оценка качества»

11:45 - Москва. Сибирские новости - На Медиафоруме Общероссийского народного фронта, который проходит в Санкт-Петербурге …

Заключительную дезинфекцию проводят в очаге африканской чумы свиней в Иркутском районе

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе 31 марта в 20:00 снят режим чрезвычайной ситуации. Как …

Правительство Иркутской области обратилось в прокуратуру и Роскомнадзор в связи с публикацией ложной информации о смерти губернатора

11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области направило письма прокурору Иркутской области …

До 72% строительных машин в Иркутской области отработали свой ресурс

11:23 - Иркутск. Сибирские новости - В парке строительных машин Иркутской области от 36 до 72% отработали установленный …

Почти 2 тыс. бутылок алкоголя конфисковали судебные приставы у предпринимателей

11:10 - Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы Иркутска, Шелехова и пос. Усть-Ордынский конфисковали …

Сельские жители тратят на 36% меньше горожан

09:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскстат обследовал бюджеты домашних хозяйств и выявил существенное различие …