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На дорогах Иркутска в выходные задержали около 40 нетрезвых водителей

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Иркутск. Сибирские новости - За минувшие выходные дорожные полицейские выявили в Иркутске два десятка водителей, находившихся за рулем автомобилей в нетрезвом состоянии. Еще столько же отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ежегодно около 10% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии опьянения. Управление транспортным средством нетрезвым человеком представляет повышенную общественную опасность, в связи с чем своевременная профилактика, а также выявление правонарушений данной категории остается одной из приоритетных задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. Ежесуточно на дорогах Иркутска несут службу свыше 30 экипажей ГИБДД.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде крупного денежного штрафа с лишением права на управление транспортным средством сроком до двух лет, а в случае повторного вождения в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.

Также, Госавтоинспекция призывает иркутян не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом состоянии и оказывать содействие по выявлению нарушителей. Сообщить о подозрительном поведении водителей на проезжей части возможно по телефонам: 8(3952) 21-68-88, 21-27-99 или 02.

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2017-04-03 13:22:26




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