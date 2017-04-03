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В Иркутске растет число тех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус

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Иркутск. Сибирские новости - Специалисты отмечают рост числа тех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус. Дополнительную акцию по тестированию в вузах Иркутский областной центр по профилактке и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) проводит в связи с увеличением заявок от их сотрудников и студентов.

Тестирование уже прошло в Байкальском государственном университете. Каждый сдавший тест получил помимо этого индивидуальные консультации по вопросам защиты от ВИЧ-инфекции. В холле учебного заведения врачи также проводили беспроигрышную образовательную лотерею по тематике данного заболевания. За четыре часа в общей сложности свой ВИЧ-статус проверили 43 человека.

Положительный результат выявили у одной девушки. На месте ей оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в Центр СПИД для более детального обследования. По сообщениям специалистов медицинского учреждения кровь для установления окончательного диагноза иркутянка уже сдала. Результаты будут известны в течение 10 рабочих дней.

В настоящее время в Иркутской области более 33 тыс. человек проживают с вирусом иммунодефицита в организме. Наиболее частой причиной передачи болезни становятся незащищенные гетеросексуальные контакты. Они стали причиной 76,3% всех поставленных в 2016 году диагнозов "ВИЧ-инфекция". В Иркутске, согласно официальной статистике Центра СПИД, в течение двух лет наблюдается снижение новых случаев заболевания на 19,1%.

Акцию по тестированию в ближайшие дни также проведут в других учебных заведениях. Медики с волонтерами 6 апреля посетят энергоколледж, а 7 апреля - ИРНИТУ и Институт социальных наук ИГУ.

Кроме того, выездное тестирование на ВИЧ, а также индивидуальное консультирование и профилактические игры в пятницу пройдут на площади графа Сперанского в рамках празднования Всемирного дня здоровья.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.

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2017-04-03 15:44:55




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