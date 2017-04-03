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Схема движения автотранспорта в районе школы № 32 в Иркутске изменится с 23 апреля
16:00 - Иркутск. Сибирские новости - Схема движения в районе школы № 32, расположенной по адресу ул. Байкальская, …
В Иркутске растет число тех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус
15:44 - Иркутск. Сибирские новости - Специалисты отмечают рост числа тех, кто желает узнать свой ВИЧ-статус. …
На дорогах Иркутска в выходные задержали около 40 нетрезвых водителей
13:22 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие выходные дорожные полицейские выявили в Иркутске два десятка …
Пропавшую в Иркутске восьмиклассницу нашли невридимой в подъезде жилого дома
13:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» …
Общероссийский народный фронт запустил проект «Народная оценка качества»
11:45 - Москва. Сибирские новости - На Медиафоруме Общероссийского народного фронта, который проходит в Санкт-Петербурге …
Заключительную дезинфекцию проводят в очаге африканской чумы свиней в Иркутском районе
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе 31 марта в 20:00 снят режим чрезвычайной ситуации. Как …
Правительство Иркутской области обратилось в прокуратуру и Роскомнадзор в связи с публикацией ложной информации о смерти губернатора
11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области направило письма прокурору Иркутской области …
До 72% строительных машин в Иркутской области отработали свой ресурс
11:23 - Иркутск. Сибирские новости - В парке строительных машин Иркутской области от 36 до 72% отработали установленный …
Почти 2 тыс. бутылок алкоголя конфисковали судебные приставы у предпринимателей
11:10 - Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы Иркутска, Шелехова и пос. Усть-Ордынский конфисковали …
Сельские жители тратят на 36% меньше горожан
09:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскстат обследовал бюджеты домашних хозяйств и выявил существенное различие …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5 — 10 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
В Братске завершилась научно-практическая конференция "Охрана окружающей среды на современном этапе". В ее работе приняли участие депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители предприятий, общественности, государственных контролирующих органов, ученые. В рамках экологической конференции было предусмотрено посещение промышленных предприятий города.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. Количество торговых точек, реализующих комплекты подключения Tele2, выросло в регионе более чем на 20%.
Более 18 млн рублей перечислено с начала 2017 года АО «Ангарская нефтехимическая компания» на финансирование благотворительных проектов.