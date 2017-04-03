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Схема движения автотранспорта в районе школы № 32 в Иркутске изменится с 23 апреля

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Иркутск. Сибирские новости - Схема движения в районе школы № 32, расположенной по адресу ул. Байкальская, 209 в Иркутске, будет изменена с 23 апреля.

С этой же даты изменится схема движения у межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Иркутской области, расположенной по адресу ул. Байкальская, 249, а также вдоль домов №№ 247, 221, 219, 211.

Будут установлены соответствующие дорожные знаки. Такие меры приняты для оптимизации дорожного движения.

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2017-04-03 16:00:14




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