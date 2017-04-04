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На участие в международном молодежном форуме «Байкал» поступили заявки из 16 стран и 68 субъектов РФ
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Иркутск. Сибирские новости - На участие в международном молодежном форуме «Байкал», по данным на начало апреля, поступило около 400 заявок из 16 стран и 68 субъектов Российской Федерации. Как сообщила директор программ форума Анна Юткелите, регистрация участников началась 3 марта на автоматизированной информационной системе «Молодежь России», прием заявок завершится 31 мая.
"Форум «Байкал» вызывает большой интерес, заявки поступают очень разные, - отметила Анна Юткелите. - Многие пока дорабатывают свои проекты, потому что именно содержательная часть заявки - самый главный критерий при отборе".
По результатам электронного аукциона подписан государственный контракт по обеспечению питания и проживания участников форума с ООО «БайкалСтройИнвест». Сейчас формируется программа форума, проводятся переговоры с потенциальными экспертами и спонсорами, определяется количество грантов.
Напомним, международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 19 по 25 июня на турбазах «Баяр» и «Наратей» в Ольхонском районе Иркутской области. В этом году форум посвящен экологии и охране водных ресурсов, в его работе примут участие 550 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов РФ и зарубежных стран. Работа форума будет организована по двум основным направлениям: «Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии» и «Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана». Участники форума прослушают курс лекций, примут участие в деловых и ролевых играх, проектных тренингах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
Заместитель директора по научной работе Института земной коры СО РАН Александр Кононов рассказал, что в конференции «Науки о жизни для зеленых технологий», которая пройдет в рамках форума, примут участие 150 человек из России, Китая и Монголии. "На стратегической сессии мы определим перспективные научные исследования по экологии, которые возможно провести с ближайшими соседями. Кроме того, планируется обсудить новые технологии в образовании, необходимые для повышения его уровня, а также инновационные экологические технологии, которые уже сейчас можно применять в реальной жизни", - уточнил А. Кононов.
Министр молодежной политики Иркутской области Александр Попов отметил возросший уровень проектных заявок в этом году.
"На «Байкал» в этом году приедут молодые ученые, которые уже состоялись в своей сфере, ребята-общественники, готовые предложить реальные проекты по сохранению водных ресурсов. Все они неравнодушные, активные люди, способные изменить представление окружающих о том, что «все само как-нибудь образуется» или «моя хата с краю». Участников форума ждет не только напряженная и насыщенная работа с экспертами, но и очень интересная спортивная и творческая программы", - сообщил министр А. Попов.
Авторы проектов-победителей получат рекомендации по реализации проекта, запланирована и грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Напомним, международный молодежный форум «Байкал» (ранее Международный молодежный форум «Байкал-2020») является образовательным и проходит в регионе с 2008 года. Мероприятие проводится правительством Иркутской области, при поддержке полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, Росмолодежи. Среди целей форума - создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь, содействие социальной и творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению молодежных проектов.
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2017-04-04 11:49:27
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