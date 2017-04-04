Продукция исправительных учреждений Иркутской области примет участие во всероссийской выставке

Иркутск. Сибирские новости - В Москве при поддержке Общероссийского народного фронта 5 - 7 апреля пройдет XIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ - За честные закупки». Товары, выпускаемые исправительными учреждениями Иркутской области, войдут в объединенную экспозицию продукции Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ведомства.



На выставку направлена продукция шести исправительных учреждений - товары, пользующиеся повышенным спросом как государственных и муниципальных заказчиков, так и частных лиц.



ИК-3 (г. Иркутск) представит продукцию обувного производства: надежные ботинки и полуботинки, утепленные сапоги, туфли и кроссовки. В декабре 2016 года обувной цех ИК-3 перешел на литьевой метод крепления подошвы, что позволило повысить качество изделий и их комфортность. Специально для выставки осужденные, трудоустроенные в сувенирном цехе колонии, изготовили деревянные нарды и шахматы, шкатулки и ложки, декоративные картины на коже и даже бизнес-сувениры - гербы на деревянной основе.



ИК-4 (п. Плишкино Иркутского района) осваивает производство элементов ландшафтного дизайна. На выставке учреждение представит дачную перголу с лавочкой и кованый подцветочник.



ИК-6 (г. Иркутск) считает своей визитной карточкой мебель для загородных домов, дач и туристических баз, а также аксессуары для отдыха. Из широкого ассортимента товаров для участия в выставке выбраны кованый мангал «Барин» и набор мебели «Кантри».



ИК-7 (г. Ангарск) покажет разнообразные сувениры из натурального дерева: настольный календарь с патриотичной символикой, нарды «Байкал», часы «Штурвал» и шахматы с резными фигурами.



ИК-15 (г. Ангарск) производит мебель для инвалидов, пожилых людей и маломобильных групп населения, на выставке будут представлены сиденья для ванны и скамейки. Не останутся без внимания и декоративные элементы для банного комплекса: вешалки для одежды, панно «Банька» и «С легким паром!».



ИК-19 (п. Маркова Иркутского района) продемонстрирует широкие возможности кузнечного цеха, показав комплект садово-уличной мебели с коваными элементами, состоящий из стола, скамьи, фонаря, подцветочника и урны. Колония также представит деревянные нарды, украшенные термопечатью.



Ежегодная форум-выставка «Госзаказ - За честные закупки» - это дискуссионная и выставочная площадка федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В рамках экспозиции участники имеют возможность продемонстрировать свои товары и услуги, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, провести переговоры по закупкам, а также получить консультации федеральных органов исполнительной власти и организаций, работающих в системе государственных закупок.



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2017-04-04 11:53:25