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Инвестиции в обновление вокзальных комплексов на ВСЖД составят 350 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Восточно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов планомерно выполняет программу обновления своих комплексов. В 2017 году на эти цели будет направлено порядка 350 млн руб.

В планах дирекции начало реконструкции таких крупных вокзалов, как Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ и Ангарск, а также капитальный ремонт комнат отдыха на вокзальном комплексе Слюдянка, открытие комнат отдыха эконом-класса на вокзалах Тулун, Падунские пороги, Иркутск-Сортировочный.

Кроме того, на всех вокзалах региональной дирекции металлические сидения будут заменены на более современные с индивидуальными подлокотниками и с элементами мягкой спинки и сидения.

"В прошлом году за счет средств инвестиционной программы эта работа уже была проведена на 11 вокзалах, - отметил начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Сокольников. - В 2017 году сидения будут заменены на вокзалах станций Слюдянка, Тайшет, Зима, Залари и Тулун".

Обновление вокзалов будет проводиться и по другим направлениям. Запланирована замена телевизионной техники на станциях Наушки, Слюдянка, Тулун, Ангарск и Нижнеудинск. Беспроводной доступ в Интернет, которым уже обеспечена половина вокзалов региональной дирекции, в текущем году появится на станциях Таксимо, Новая Чара и Наушки.

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2017-04-04 12:08:57




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