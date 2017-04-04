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Спортсмены Иркутской области привезли медали с первенства России по рукопашному бою

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали пять медалей на первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14 - 17 лет, которое в конце марта состоялось в Орле. В копилке наших бойцов одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Куйтуна Жанна Панковец в весовой категории 46 кг. Бронзовые медали выиграли иркутские спортсмены - в весовой категории до 50 кг Маргарита Педан, в весовой категории свыше 80 кг Тимур Борзенков, в весовой категории до 50 кг Давлат Хакимов. Еще одна бронзовая награда - у Александра Джагаряна из Чунского района, который выступал в весовой категории 55 кг. Кроме того, на первенстве России Тимур Борзенков выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Соревнования в Орле были отборочными на первенство мира по рукопашному бою. Сопровождал ребят на первенство России президент Федерации рукопашного боя Иркутской области Алексей Сикора.

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2017-04-04 12:17:26




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